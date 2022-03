Paris Hilton diventa cartoon nella terza stagione di 'Rainbow High'

Paris Hilton entra nel cast di ‘Rainbow High‘, la serie tv che vede protagoniste le fashion doll di MGA. L’ereditiera più famosa del mondo, nonché fashion icon ed imprenditrice di successo, interpreterà se stessa in forma animata. Il ruolo studiato per lei è quello della preside della Pacific Coast High in 4 episodi dell’attesissima terza stagione. Video: Ufficio Stampa Sec



