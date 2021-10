Paola Cortellesi: "Gigi Proietti ha inventato un nuovo linguaggio per il cinema"

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2021 "Gigi Proietti non ha lasciato un vuoto ma un pieno. Ha fatto sì che tante generazioni di attori capissero che questo lavoro si poteva fare con un linguaggio nuovo da lui inventato. Lui ha inventato un nuovo linguaggio con cui si sono espressi tanti attori dopo di lui. Il vuoto è non averlo più con noi, non avere più un grande maestro in scena. Il pieno è tutto quello che ha creato e continuerà dopo di lui" lo ha detto l'attrice Paola Cortellesi sul red carpet prima della proiezione del suo documentario 'Luigi Proietti, detto Gigi' dedicato a Gigi Proietti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© RIPRODUZIONE RISERVATA