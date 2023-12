Ornella Vanoni a ‘Che Tempo Che Fa’, la moda e Gianni Versace: «Uno dei miei più grandi amici»

Ultimo appuntamento del 2023 con ‘Che Tempo Che Fa’, che chiude la prima parte della stagione domenica 17 dicembre con 1.760.000 spettatori e il 9,1% di share, posizionandosi come il miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery. Ospite fissa del salotto di Fabio Fazio, Ornella Vanoni ha regalato ancora una volta un ricordo curioso della sua carriera, raccontando il primo incontro e il rapporto con Gianni Versace. “È stato uno dei miei più grandi amici”, spiega. “Arrivavo da Roma e anche lui, come me, era ancora uno sconosciuto […] Passo col taxi, vedo la scritta ‘Gianni Versace’ e ricordo che questo Gianni Versace mi aveva mandato uno scatolone con suoi vestitini. Allora avevo una valigia piccola con 20 vestitini, tre tacchi a spillo, una bottiglia di shampoo con il balsamo e basta. Oggi, invece, serve una valigia grande così… diventare grandi è scomodissimo”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)