(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2021 "Non esiste un binario unico per la verità, e la ricerca della verità caratterizza il nostro programma". Così Massimo Giletti, presentando la nuova stagione del suo programma, "Non è l'Arena", in onda su La7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA