Netflix annuncia 'Wanna', docu-serie su Wanna Marchi: «Storia nota con aspetti inediti»

Si intitola Wanna (Fremantle Italy) e prevedibilmente il documentario su Wanna Marchi appena annunciato da Netflix Italia ha già creato scalpore. La docu-serie è stata presentata ufficialmente durante l'evento di lancio del nuovo ufficio italiano della piattaforma e, per il momento, i dettagli a disposizione sono pochi. Giovanni Bossetti, Manager per i contenuti non fiction italiani, anticipa che il progetto conta quattro puntate ed è diretto da Nicola Prosatore. «Abbiamo voglia di raccontare storie molto conosciute, ma in modo sorprendente. - chiarisce Bossetti a Michela Giraud - C’è una parte della storia di Wanna Marchi che conosciamo bene e aspetti di questa storia più sommersi e più sorprendenti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA