Nek a Ostuni, l'omaggio a Maurizio Costanzo e il pensiero ai giovani

«Dal tempo dedicato agli altri, in silenzio, nasce l'ascolto, dall'ascolto nascono l'umiltà e la condivisione». Non sono parole di un filosofo, ma del cantautore Nek, protagonista di un atteso e molto partecipato incontro che si è tenuto, nella serata di ieri, presso la Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano. Famiglia, inclusione, passione ed emozioni sono gli ingredienti che hanno contraddistinto l’iniziativa. Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, torna ad Ostuni dopo esserci stato l’estate scorsa in vacanza.