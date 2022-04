Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni a ‘Pechino Express’: «Ogni secondo era un’emozione»

Tra le coppie lungo La Rotta dei Sultani di ‘Pechino Express’ ci sono anche Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, ovvero ‘Mamma e Figlia’. “Pechino mi ha fatto scoprire una nuova Sasha – dichiara Natasha – Ed è stato interessante scoprire noi stesse nei momenti estremi: siamo toste”. “Sono felice di aver condiviso questo viaggio con mia madre – aggiunge la studentessa ventunenne – Partecipare con lei è stato un pro perché ci ha legato veramente tanto anche se già lo eravamo ma ora non ci nascondiamo più nulla”. Ma come descriverebbero, a posteriori, l’avventura televisiva di coppia? “Stupenda, orrenda e unica – dichiarano all’unisono – ogni secondo era un’emozione unica che porteremo nel cuore”. ‘Pechino Express’, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, è dal 10 marzo ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW.

APPROFONDIMENTI IL REALITY Pechino Express agrodolce, eliminato il medico Fabbri originario di... CHE AVVENTURA! Pechino Express inizia col botto e raddoppia gli ascolti. Grande... IL REALITY Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni continuano... IL REALITY Natasha Stefanenko alla vigilia di Pechino Express che la vede ...

© RIPRODUZIONE RISERVATA