Musica e amore: Marco Mengoni e Blanca Paloma i più sexy di Eurovision 2023 per i single italiani

Nel mese di Eurovision Song Contest 2023, la piattaforma di incontri Meetic ha interrogato i suoi utenti sul rapporto tra musica e amore. E per i single italiani, scoprire i gusti musicali di un potenziale partner è una vera e propria necessità. Secondo i dati, per il 46% degli intervistati in una relazione, è importante avere gli stessi gusti musicali. In questo senso Marco Mengoni pare essere in grado di mettere d’accordo gran parte dei single. Ben il 66%* lo considera il futuro vincitore del contest internazionale. A seguire, secondo e terzo candidato alla vittoria sono rispettivamente la cantautrice inglese Mae Muller e la italo norvegese Alessandra. A giudicare dall’indice di gradimento, Marco Mengoni si aggiudica anche la medaglia d’oro di artista più sexy dell’Eurovision 2023. È con lui, infatti, che gli utenti sognare il primo appuntamento. A seguire, la spagnola Blanca Paloma e Alessandra Mele. Foto EBU / Music: Korben