Mughini batte il record di velocità nell'espulsione dal Grande Fratello di Riccardo Fogli? A rischio per la frase su Salvini

Grande clamore al Grande Fratello per quello che ha combinato Giampiero Mughini. Il celebre giornalista e opinionista televisivo si è subito fatto notare, finendo nell’occhio del ciclone per via di alcune sue frasi sul leader della Lega Matteo Salvini. Per lui già si prospetta una breve permanenza nella casa più spiata d’Italia, tanto che i paragoni sul caso Riccardo Fogli già si sprecano. Il cantante dei Pooh, infatti, riuscì a farsi espellere dopo meno di 24 ore dal suo ingresso nel reality. Mughini non è arrivato a tanto, ma le possibilità che venga espulso per qualche sua affermazione aumentano ora dopo ora. Riuscirà ad evitare una squalifica lampo? Andiamo a scoprire cosa è già accaduto e cosa potrebbe succedere adesso. Quali saranno le decisioni del Grande Fratello? Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB