Mina e Celentano, dopo la raccolta nuovi progetti: in arrivo uno show in tv per il Molleggiato?

Curiosità, attenzione e contemporaneità: questo accomuna Mina e Adriano Celentano a detta di Massimiliano Pani e Claudia Mori. La moglie del Molleggiato e il figlio della Mazzini sono intervenuti per presentare 'MinaCelentano – The Complete Recordings'. Disponibile da venerdì 26 novembre, il cofanetto comprende tutte le registrazioni di studio di Mina e Celentano dal 1998 a oggi. Ma per il futuro? Sembra che qualcosa in pentola ci sia per entrambi e sia Mina sia Celentano sono alle prese con nuovi lavori. Mazzini sarebbe, infatti, al lavoro su nuova musica che potrebbe uscire nel corso del 2022 mentre per Adriano le voci riguardano progetti per la tv. "Qualcosa di vero può esserci – conferma la moglie – Da tempo lo vedo spesso al computer e quando gli chiedo di più non mi dice nulla. È possibile che stia combinando qualcosa ma bisogna essere in due per realizzare un progetto, l'artista e l'editore". Staremo a vedere.



