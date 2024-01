Milano Fashion Week, pubblico a caccia di celebrità fuori dalle sfilate

(LaPresse) Il secondo giorno della Milano Fashion Week ha attirato, come di consueto, centinaia di fan delle star ospiti delle case di moda, a caccia di un selfie o di un autografo. Grande accoglienza per la star coreana Lee Min Ho, attore, cantante modello, vera icona social, testimonial di Fendi, che al suo arrivo, poco prima della sfilata, non si è sottratto all'abbraccio caloroso di ammiratrici e ammiratori anche non giovanissimi. Stesso copione di taccuini e smartphone puntati poco dopo, per l'attore e modello giapponese Shuzo Ohira, accolto appena sceso dal Van, con cori che scandivano il suo nome. Tra le star italiane, ospiti della sfilata il cantante Michele Bravi