Michelle Hunziker, la "vendetta" di Tomaso Trussardi e il no di Elisabetta Franchi: cos'è successo

LOLNEWS.IT - Michelle Hunziker continua a mietere un successo dopo l’altro con Michelle Impossible mentre la sua vita privata viene passata in rassegna dai magazine di cronaca rosa. Alfonso Signorini sulle pagine di Chi ricama su un retroscena interessante formatosi dopo la separazione tra la conduttrice svizzera e Tomaso Trussardi. Stando a quanto riporta il magazine, Michelle sarebbe stata tagliata fuori dalle sfilate di Elisabetta Franch in occasione dell Milano Fashion Week per via dell’amicizia che lega la stilista all’ex marito. Sembra che la Hunziker avrebbe dovuto prendere parte alla sfilata di Elisabetta Franchi con uno spazio per promuovere la linea di cosmetici di cui è testimonial, tuttavia la cosa non è stata portata avanti. Cos'ha rivelato il giornale (Foto: Kikapress - Music: "Elevate" from Bensound.com)

Leggi anche : >> MICHELLE HUNZIKER, È DAVVERO QUESTA LA CIFRA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI TRUSSARDI? PIOGGIA DI SOLDI

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA