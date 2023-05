Michelle Hunziker in lacrime, la commozione per il piccolo Cesare: «Mi assomiglia»

(LaPresse) Aurora Ramazzotti riprende e condivide con i fan in una story su Instagram un momento di tenerezza che coinvolge la mamma Michelle Hunziker e il figlio Cesare. La showgirl si commuove mentre allatta il nipotino: "Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere", dice nonna Michelle. Immagini da Instagram therealhunzigram DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE