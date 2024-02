Mengoni "Mi sembra di essermi svegliato ora dall'anno scorso"

EMBED

SANREMO (ITALPRESS) – “Mi sembra di non essermi mai staccato da Sanremo, mi sembra di essermi svegliato un secondo fa dall'anno scorso”, così Marco Mengoni, che stasera sarà in coconduttore della prima serata del Festival di Sanremo ha esordito in conferenza stampa. “Sono fortunato, perché non tutti hanno la possibilità di fare questa cosa – ha detto -. Attiro l'invidia di tantissimi amici perché dirò ‘dirige l'orchestra’: sono felice”. “Ringrazio Ama per avermi scelto. Faccio finta di essere impassibile, ma sto sudando per l'ansia”, ha continuato rivelando di aver “studiato molto questi 74 anni di Sanremo e sono andato a ripescare delle cose”.

xg8/tvi/gtr]