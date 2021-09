Maurizio Crozza e il duetto musicale Speranza-Bersani in "Sinistra sbiaditissima"

(LaPresse) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza ripropone la sua nuova interpretazione del Ministro della Salute, Roberto Speranza impegnato in un duetto musicale con Pierluigi Bersani, sempre impersonificato dal comico genovese sulle note di "Musica leggerissima" che diventa "Sinistra sbiaditissima". “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”

© RIPRODUZIONE RISERVATA