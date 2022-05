Maurizio Costanzo e Manuel lanciano frecciatine a Lulù: come reagisce sua sorella Jessica sui social

Manuel Bortuzzo è stato ospite dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, dove insieme al conduttore ha lanciato una serie di frecciatine rivolte alla sua ex fidanzata, Lulù Selassié. Quest’ultima non ha replicato, ma sui social è spuntata la reazione sdegnata di Jessica. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Red Communications, Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "Moose" from Bensound.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA