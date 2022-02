Masterchef, Federico (e le foglie di menta) fanno litigare i giudici

Finalmente Federico è riuscito ad entrare nella triade dei migliori della Golden Mystery Box (negli episodi – premiati dal record di ascolti, un milione di spettatori di media – di MasterChef Italia di ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand): la pacca di Antonino Cannavacciuolo celebra il traguardo raggiunto. Il giudice però ha qualcosa da ridire sull’impiattamento, e decide di spostare alcune foglie di menta: i colleghi Barbieri e Locatelli “si arrabbiano”.

