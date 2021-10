Marco Mengoni, il singolo ‘Cambia un uomo’ anticipa il nuovo album nel segno del cambiamento

Si intitola ‘Cambia un uomo’ il nuovo singolo di Marco Mengoni in radio e in digitale da venerdì 29 ottobre. La traccia, ‘spoilerata’ dall’artista con una clip su TikTok e accompagnata da cartelloni sparsi per Milano, anticipa ufficialmente il prossimo album. Il progetto arriva a oltre due anni da ‘Atlantico’ e porterà l’esercito dell’artista agli appuntamenti negli stadi in calendario a giugno 2022. Per ‘Cambia un uomo’, il cantautore ha scelto un team di producer già apprezzatissimo: MACE e Venerus firmano la produzione e scelgono la via del minimalismo, quasi della scarnificazione, per dare forza al messaggio. Al centro il tema dell’accettazione di sé e del perdono come momento ultimo della capacità di accogliere il cambiamento. “È il pezzo più utile per cominciare a descrivere il nuovo progetto discografico – afferma Mengoni su Instagram – E inizia già nel cambiamento”. Foto da Ufficio Stampa Wordsforyou / Music: «Perception» from Bensound.com

