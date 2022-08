Marco Mengoni ed Elodie alla Notte della Taranta 2022: ecco i brani che hanno scelto per Melpignano

Dopo l’annuncio di Stromae ospite internazionale, di Samuele Bersani e Massimo Pericolo, il cast del Concertone di Melpignano si aggiorna. Sul palco del grande evento che conclude la rassegna itinerante del Salento ci saranno anche Marco Mengoni ed Elodie. L’artista di Ronciglione, reduce dalle date evento a San Siro e all’Olimpico, si prepara a confrontarsi con la tradizione salentina. Mengoni, infatti, ha scelto di interpretare in chiave personale un brano in grico tra i più amati, ‘Klama’. Scritta da Franco Corlianò, la canzone è dedicato al tema dell’emigrazione. Elodie ha scelto la ‘Pizzica di San Vito’ con cui promette di regalare una performance esplosiva nel canto enella danza. Ad accompagnarla, il Corpo di Ballo della Taranta diretto da Irma di Paola. Foto da Ufficio Stampa Notte della Taranta / Music: «Perception» from Bensound.com