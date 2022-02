Mahmood e Blanco: «Non vogliamo deludere chi ci supporta. Stasera? Ci sarà una sorpresa»

Incontriamo Mahmood e Blanco (rigorosamente su Zoom) a poche ora dalla finale del Festival di Sanremo. I due artisti - vera rivelazione della kermesse - confessano subito di stare vivendo un Festival «pieno di alti e bassi, soprattutto umorali». «Ci son successe cose che non avremmo mai immaginato, arrivano risultati incredibili. - dice Mahmood - Siamo ancora un po' sotto shock. Per il resto, sono molto felice perché questa esperienza mi sta insegnando tante cose, soprattutto su come si sta sul palco e ad essere un pelo più imprevedibile del solito. Questa settimana è stato un training». Blanco concorda. «Se fossi venuto qui da solo - precisa - non avrei avuto questa tranquillità. Ma sono felice soprattutto perché ho baciato Amadeus».

