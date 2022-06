Macerata, da Oppini a Mattioli: la Nazionale cantanti scende in campo all'Helvia Recina,la Nazionale Italiana di calcio Attori e la rappresentativa Anpis Marche per una partita di solidarietà e beneficienza. Un incontro voluto dall’Anpis - Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale - il cui ricavato sarà destinato ad attrezzare una spiaggia per le persone con problematiche psicosociali accessibile a tutti. Video Emanuele Gambino/Ag Toiati

