Luca Argentero torna nei panni di DOC: i primi due episodi della stagione 3 in anteprima al cinema

EMBED

Dopo le prime due stagioni di enorme successo, in Italia e non solo, torna ‘DOC. Nelle tue mani’, produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, in onda in prima serata su Rai 1 a partire dall’11 gennaio 2024. Per l’occasione, il 18 e il 19 dicembre i primi due episodi saranno in anteprima nelle sale Uci Cinemas con il cast che saluterà il pubblico in alcune sale selezionate. Nel cast Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon. La regia è affidata a Jan Maria Michelini (ep. 1-4), Nicola Abbatangelo (ep. 5-10) e Matteo Oleotto (ep. 11-16). Foto V. Bettoja / Trailer da Ufficio Stampa