Le previsioni di Shazam: chi ascolteremo nei prossimi mesi? Nella selezione anche l’italiano Vins

Sono oltre 300 milioni gli utenti globali mensili che ricorrono a Shazam per riconoscere brani musicali che non conoscono. Grazie a questi numeri la piattaforma è in grado di fornire previsioni piuttosto precise sugli artisti emergenti e sui prossimi trend. Così, in questo inizio anno arriva la playlist Previsioni per il 2024, con cinquanta tracce di artisti pronti a spopolare. La selezione comprende artisti provenienti da 21 Paesi, con stili musicali che spaziano dal pop francese al gospel contemporaneo. Tra i 50 talenti da tenere d’occhio, spicca l’artista italiano Vins, classe 2001, con le sue sonorità che mescolano funk e musica da club. Immagini da Ufficio Stampa – Shutterstock / Music: Korben