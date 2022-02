La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022: «Ciao Ciao, temi sociali e trasformazione dell'individuo»

La Rappresentante di Lista - il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina - torna sul palco dell'Ariston con il brano Ciao Ciao. Una variopinta festa che racconta la tragedia della fine del mondo, riprendendo quel fil rouge già tracciato dal libro Maimamma (edito da Il Saggiatore) e, in un certo senso, anche dall'album My Mamma. «L'idea del libro nasce molti anni fa. - ci racconta Dario - È un racconto che avevo iniziato a scrivere prima di conoscere Veronica. Recentemente mi sono interrogato sull’idea di raccontare questa doppia scadenza, quella della gravidanza da un lato e la fine del mondo dall'altro. Sono i paradossi della vita e della morte che si incontrano. Quel testo è stato uno dei primi fogli su cui ci siamo confrontati con Veronica e ci ha seguiti nella nostra carriera». Ph. Gabriele Giussani

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, i vinili delle canzoni in gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA