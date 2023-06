La casa dei sogni di Ken prende vita a Malibù: sarà possibile affittare la Dreamhouse di Barbie

Torna disponibile sulla piattaforma Airbnb la Malibu Dreamhouse di Barbie, residenza completamente rinnovata in stile ‘Kendom’. Eh già, questa volta a dettare lo stile – che mantiene la tipica tonalità shocking pink – è lo storico fidanzato della bambola più famosa al mondo. Si aggiunge, così, una nota country agli arredi e ai look con tanto di motocicletta a fare bella mostra di sé. In fondo spetta a Ken fare gli onori di casa, mentre la sua amata si dedica al debutto cinematografico per l’uscita dell’attesissimo film ‘Barbie’. La rivincita di Ken, verrebbe da dire, in nome del quale la Malibu Dreamhouse è stata riarredata con tutto ciò che ama. A partire dagli immancabili roller! “Abbiamo tutti dei sogni e Barbie ha la fortuna di averne una casa piena – ha ‘detto’ Ken. “Ma ora è il mio turno e non vedo l’ora di accogliere i miei ospiti in questa casa unica”. Video Credit Hogwash Studios / Foto Credit Joyce Lee da Ufficio Stampa