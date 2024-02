L'amara profezia di Lady Diana su William a favore di Harry rischia di fallire? Cosa aveva previsto

La famiglia reale britannica è da sempre scossa da emozioni profonde e tensioni da ogni tipo, ma dagli archivi rispunta un dettaglio sulla relazione tra il Principe William e suo fratello Harry, tra i quali ci sarebbe stata un’accesa discussione risalente a più di trent’anni fa. Si tratta di una rivelazione che getta una nuova luce sulla complessità dei rapporti tra i due fratelli e solleva una serie di interrogativi sulle sfide che il giovane principe potrebbe affrontare nel suo percorso. William riuscirà a diventare re e a prendere il posto che il destino gli ha riservato? Sembra che nelle ultime ore un esperto reale di palazzo si sia espresso sul rapporto controverso tra Prince William e Prince Harry. Ma cos'è successo? Andiamo a vedere. Una fonte reale avrebbe rivelato che non è possibile che il Principe di Galles aiuti Prince William nei suoi nuovi doveri reali, acquisiti dopo la malattia del padre Charles e l'intervento addominale della moglie Kate. "Harry potrebbe anche cambiare idea e tornare a ricoprire un ruolo reale. Ma la verità è che per William non è cambiato nulla nei suoi confronti". Un simile ripristino a corte assieme alla moglie Meghan, Archie e Lilibeth significherebbe inevitabilmente che Harry e William metterebbero da parte le loro differenze per una migliore gestione di corte, ma l'idea è stata fermamente respinta da fonti vicine al Principe di Galles. Photo Credits: Kikapress