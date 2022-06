(LaPresse) Debutto con successo per Elisabetta Canalis negli incontri di kickboxing. La showgirl ha preso parte alla 12esima edizione di 'The Night of Kick and Punch', che si è tenuta nella splendida Reggia di Venaria Reale, in provincia di Torino. Canalis ha sconfitto Rachele Muratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA