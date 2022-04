Jovanotti a Radio Due: «“Azzurro” è la canzone perfetta. E la prima volta che cantai “A te” a Saturnino...» LA CLIP

“Azzurro è la canzone per me perfetta, Bartali di Paolo Conte una delle più belle della storia. Non ricordo le parole delle mie canzoni ma quelle di Celentano le so tutte a memoria”. E ancora, sul palco di Radio2, intervistato da Gino Castaldo, Jovanotti ha raccontato:” Avevo scritto A te C’era Saturnino in casa e gliel’ho cantata sopra alla base. Finita la canzone mi sono girato e lui piangeva, ma piangeva proprio.. e non mi ha detto niente. Devo ammettere che anche a me questo brano piace proprio, e che lo canto sempre con una grande emozione”. Un live incredibile, quello offerto ieri sera agli ascoltatori di Radio2 e al pubblico in Visual, dalla sala B di via Asiago. Sul palco, Jovanotti accompagnato dalle voci irresistibili dei Neri per Caso.

