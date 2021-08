Jennifer Aniston e David Schwimmer sono una coppia? Secondo i rumors tra i due ci sarebbe un flirt. L'amore tra Rachel e Ross di Friends si starebbe dunque trasformando in realtà. Galeotta fu la reunion del cast per l'anniversario della celebre sitcom americana. In attesa di ulteriori conferme, i fan iniziano già a sognare.

