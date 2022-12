James Cameron a Seul presenta 'Avatar: The Way of Water'

Torna sull'ambiente: "speriamo di fare qualcosa per gli oceani"

Roma, 10 dic. (askanews) - Da "Terminator" a "Titanic" a "Avatar", James Cameron ha spinto all'estremo gli effetti speciali dei suoi film, ma sono le emozioni per lui a restare le più importanti: lo ha detto alla presentazione evento di "Avatar: The Way of Water" a Seul. Una pellicola che si svolge una decina d'anni dopo il primo grande successo delle creature blu. Per Cameron, era importante ricostruire l'esperienza creativa di quel film e questa volta dedicarsi agli oceani:

"Penso che ti faccia provare emozioni più che pensare a quello che devi fare; ti chiede di provare qualcosa per gli oceani e poi, almeno per alcuni, questo potrebbe tradursi in azioni"

Nel cast anche Sigourney Weaver che dice: "E' stato bellissimo essere in questo film e speriamo che riesca di nuovo a unire il mondo perché possiamo lavorare insieme e fare davvero una differenza sul cambiamento climatico".

Torna la fascinazione di Cameron per l'acqua: "Avatar - The Way of Water" è in lavorazione da tredici anni; si parlava di una sua prossima uscita fin dal 2014 ma le ambizioni colossali del regista in fatto di riprese hanno ritardato la produzione. Gli attori hanno recitato per lo più davanti a maxischermi; il resto è stato aggiunto in fase di montaggio. Cameron è noto per le richieste che fa agli studios: nel 1997 Titanic fu il più costoso film della storia ma anche quello coi maggiori ricavi, record battuto solo da Avatar nel 2009.

Il nuovo film è in programmazione dal 14 dicembre ed è facile prevedere un altro blockbuster.