Sta facendo scalpore un post Instagram di Alvin, inviato dell'Isola dei Famosi in Honduras. Nella foto lo si vede intento a lavare i piatti nel suo appartamento nel paese caraibico: un'immagine che ha fatto scatenare i fan e i telespettatori del reality show di casa Mediaset.

