Isola dei famosi, l'ex naufrago: «Si fa davvero la fame, sono dimagrito 20 chili in 2 mesi»

Luca Vismara interviene sui social per smentire coloro che accusano l’Isola dei famosi di essere un programma ‘finto’: l’ex naufrago ha raccontato la sua esperienza nel 2019, sostenendo che i digiuni dei concorrenti del reality sono assolutamente autentici. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Isola dei famosi, Carmen Di Pietro e quel dettaglio sul viso: cosa insinua un medico chirurgo sui ritocchini sull'isola

© RIPRODUZIONE RISERVATA