Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi sono andati in scena alcuni momenti tra Alvin e Ilary Blasi che lasciano intendere che tra i due non ci sia un rapporto proprio sereno. Tra una battuta e l’altra, ecco cosa è successo tra la conduttrice e l’inviato del reality show di Canale 5. Photo Credits: per gentile concessione dell'Ufficio Stampa Mediaset; music: "Buddy" from Bensound.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA