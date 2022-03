Isola dei famosi, frecciatine tra Vaporidis e Jeremias Rodriguez: cosa è successo tra i due

Jeremias Rodriguez mette subito in risalto i suoi dissapori con Nicolas Vaporidis durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi. Al momento della nomination per il televoto, il botta e risposta fra i due concorrenti del reality show di Ilary Blasi fa impazzire il web. Ecco cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, Kikapress; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

