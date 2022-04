Isola dei famosi, Alvin e la gaffe durante la prova: c'entra Soleil Sorge

A L’Isola dei Famosi, Alvin commenta la prova dell’Uomo Vitruviano tra Nicolas Vaporidis e Licia Nunez lasciandosi sfuggire un commento gaffe nel quale si dimentica completamente di Soleil Sorge, opinionista de La Pupa e il Secchione Show ed ex concorrente del reality show di casa Mediaset. Ma cosa avrà mai sbagliato l’inviato in Honduras? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Buddy" from Bensound.com

