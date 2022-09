International Music Day: su Wallapop gli articoli preferiti dai collezionisti

Dall’opera al punk rock, dai vinili ai CD: la musica non ha confini neanche quando si tratta di supporti o di nuovi trend, e abbraccia gli appassionati di qualunque epoca. Con questo spirito di inclusività è stato istituito l’International Music Day, che ogni 1 ottobre ricorda l’importanza della musica come aspetto che unisce ogni individuo. Foto: Ufficio Stampa Noesis Music: "Elevate" from Bensound.com