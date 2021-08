Il circolo degli anelli, Sara Simeoni e le gag più divertenti che l'hanno resa una web star

Su Rai 2, il Circolo degli Anelli ha consegnato Sara Simeoni e le sue divertentissime gag alla storia della televisione italiana, dimostrando il grande affetto del pubblico per l’altista e il suo inconfondibile stile. foto: Kikapress; music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Sara Simeoni dopo Il Circolo degli anelli ancora in tv? Ecco dove la potremmo rivedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA