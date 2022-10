I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il primo concerto a San Siro: «Un sogno che si avvera»

Da qualche giorno, sulla pagina Instagram, erano sparite tutte le foto, sostituite da due post che preannunciavano novità. Ora, i Pinguini Tattici Nucleari hanno svelato quanto i fan attendevano trepidanti: l’11 luglio 2023 la band sarà allo stadio San Siro di Milano. I numeri da record che nell’ultimo biennio i PTN stanno macinando consegnano loro le chiavi del Meazza, la “Scala del calcio”. Alle spalle, un tour sold out tra palazzetti, festival e arene estive, certificato Platino dalla SIAE per le oltre 300mila presenze. “Un sogno che si avvera”, si legge sui social. “Da sempre crediamo nel potere delle squadre piuttosto che in quello dei singoli. Anche per questo siamo una band. Questa che vedete in foto è la nostra”. Foto da Ufficio Stampa Astarte Agency - Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com