Harry e Meghan, terremoto economico da 40 miliardi: cosa rischia la coppia con quell'accordo firmato

La notizia del contratto firmato da Harry e Meghan con Netflix ha suscitato un acceso dibattito sui rischi e le implicazioni finanziarie per la coppia. Secondo fonti vicine, l'accordo di produzione con la piattaforma di streaming potrebbe valere fino a 40 miliardi di dollari. Ma cosa significa questo per Harry e Meghan e quali sono i potenziali rischi? Innanzitutto, c'è la questione della pressione e delle aspettative legate al successo commerciale. Se i progetti di Harry e Meghan non raggiungessero le aspettative di Netflix, potrebbe esserci un impatto negativo sul loro accordo e sulla loro reputazione. Un altro aspetto importante da considerare è l'impatto sulla loro immagine pubblica. Harry e Meghan continuano a essere oggetto di un'intensa attenzione mediatica. L'accordo con Netflix potrebbe metterli sotto una lente d'ingrandimento costante. Infine, l'accordo con Netflix potrebbe alimentare tensioni e aumentare il divario con la famiglia reale. Foto: Kikapress Music: Korben