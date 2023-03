Gwyneth Paltrow a processo per un incidente sugli sci nel 2016

L'attrice: non sono responsabile, temevo aggressione sessuale

Milano, 25 mar. (askanews) - Gwyneth Paltrow sotto processo per un incidente sugli sci avvenuto nel 2016. L'attrice ha negato in tribunale di essere responsabile e ha respinto le accuse di aver sciato in modo pericoloso nella circostanza dell'incidente. Ad accusarla Terry Sanderson, ex ottico in pensione, che chiede risarcimenti milionari.

Paltrow ha ammesso di essersi allontanata dal luogo dell'incidente con il permesso del suo maestro di sci per raggiungere la figlia che stava sciando con lei. L'attrice ha anche detto di avere pensato di essere vittima di un'aggressione sessuale. "Bene, era sopra di me, molto più in alto di me. E ha premuto parte del suo corpo contro la mia schiena quando i suoi sci sono scivolati tra i miei", ha dichiarato. L'incidente è avvenuto nel febbraio del 2016 a Deer Valley, sulle Montagne Rocciose.