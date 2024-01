Grande Fratello, Massimiliano Varrese e la frase detta in cucina a Monia: stesso copione di Heidi?

Nel mese di dicembre, Monia La Ferrera è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello. La modella non è una semplice concorrente, bensì è l'ex compagna di un altro partecipante, Massimiliano Varrese. Quello che non va giù ai telespettatori è però l’atteggiamento adottato dall’attore nei confronti della nuova coinquilina, dato che secondo molti il Guru della casa sta assumendo un comportamento manipolatorio e dai tratti passivi-aggressivi. Al punto che in tanti rivedono nei suoi gesti e nelle sue parole nei confronti di Monia quello che lo stesso Massimiliano aveva fatto vedere nei confronti di Heidi Baci. Saranno vere le preoccupazioni del pubblico? Cosa starà succedendo nella casa del Grande Fratello? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB