Grande Fratello, il fidanzato di Angelica è un attore o il fratello della concorrente?

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 6 ottobre, all’interno della casa è entrato Riccardo Romagnoli, ovvero il fidanzato di Angelica Baraldi. Su di lui si sa molto poco, tanto è vero che spesso i coinquilini della ragazza hanno messo in dubbio la sua stessa esistenza, anche perché la stessa Baraldi ne parla in una maniera piuttosto fumosa. Nel frattempo, però, il dubbio ha cominciato a correre anche tra i telespettatori del programma, tanto è vero che hanno cominciato a pensare che quello che è comparso nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini possa essere un attore o, addirittura, il fratello della concorrente. Ma quale sarà la verità su questa storia? Andiamo a scoprire qualcosa di più... Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB