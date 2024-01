Grande Fratello, Beatrice Luzzi isolata anche in cucina? Cosa è successo a cena: la scena

Scoppia una nuova polemica al Grande Fratello, per via del fatto che Beatrice Luzzi si ritrova praticamente isolata da tutto il gruppo, sia nei momenti collettivi che addirittura in cucina, dato che pare che un nutrito insieme di ragazzi si rifiuti di mangiare quando cucina lei. Ma cosa sta succedendo in casa? Questo clima così terribile nei confronti di Beatrice a cosa porterà? Ci saranno anche dei provvedimenti da parte della produzione? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB