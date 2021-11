Gomorra - Stagione finale è l’atto conclusivo del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, in prima TV mondiale il 19 novembre in Italia su Sky e in streaming su Now. I primi due episodi sono stati presentati in anteprima, fuori concorso, al CanneSeries, come evento di chiusura del festival dedicato al meglio della serialità da tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA