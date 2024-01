Gli auguri di buon anno di Anthony Hopkins: "Voi bevete pure, io no perché ho smesso"

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 "Salve, buon anno a tutti voi, festaioli e amanti del bere, vi state divertendo. Meraviglioso! Buon anno! Se avete i postumi di una sbornia, ricordatevi di me. Non mi capita più perché 48 anni fa ho smesso. Mi sono fatto aiutare e la mia vita è cambiata. Vi invidio un po', voi che vi divertite là fuori. Ma se avete bisogno di aiuto, un giorno alla volta" lo ha detto Anthony Hopkins in un video pubblicato sui suoi social. Courtesy: Instagram di Anthony Hopkins Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev