Giulia Salemi presto sposa? La scena su Instagram che fa sognare i fan della coppia: 'Vittoria'

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a un passo dal matrimonio? Su Instagram sono comparsi una serie di indizi che sembrano portare i Prelemi dritti dritti verso l’altare… Andiamo a vedere cos’è accaduto, dal bouquet afferrato da Giulia fino alle sue dirette spiegazioni! foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Memories" from Bensound.com

