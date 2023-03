GfVip, Nikita mette un biglietto nella valigia di Antonella: ecco cosa c'era scritto

Dopo l'eliminazione quasi inaspettata di Antonella Fiordelisi, che ha perso l'ultima sfida al televoto, Nikita Pelizon ha cominciato a radunare tutte le cose della ragazza che di lì a poco sarebbero state fatte uscire dalla casa. Nel preparare la valigia di Antonella, Nikita ha preso un pennarello, un pezzo di carta e ha scritto un bigliettino per la sua amica: "Scricciola, grazie dell'amore, l'affetto, il sostegno, il tempo, le risate e i bellissimi ricordi che mi hai fatto vivere. Sole contro tutti, ci vediamo fuori. Goditi il tuo amore Edo. P.s. Salutamelo!". "Da adesso Nikita sarà sempre sola in quella casa", ha commentato un utente su Twitter, preoccupato per il percorso finale che Nikita adesso dovrà affrontare da sola. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com