GF Vip, Wilma Goich derubata del calice di vino "impazzisce": insulti e urla nella casa

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è scoppiato il caos in cucina a causa di qualcuno che, poco accorto, ha “rubato” un bicchiere di vino a Wilma Goich. La cantante ha dato di matto quando non ha più trovato il suo prezioso calice che, a detta sua, era ancora pieno. Tutti i vari coinquilini sono impazziti nel starle dietro e nel sopportare la sua reazione decisamente eccessiva, specie perché il mistero del bicchiere scomparso sembrava essere totalmente irrisolvibile. La risposta definitiva è arrivata da parte dei telespettatori che, sui social, hanno subito scoperto chi è stato l’autore di quello strano furto. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com