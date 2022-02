Gf Vip, Soleil e Alex Belli: l'abbraccio dopo il confronto nella notte. Cosa si sono detti?

Tra Soleil ed Alex Belli, al GF Vip, non è proprio un momento idilliaco. I due hanno avuto un nuovo confronto nella notte che si è concluso con un abbraccio liberatorio. Ma cosa si sono detti i due concorrenti? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Summer" from Bensound.com

