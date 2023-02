GF VIP, Oriana e Giaele violano la richiesta di Signorini fatta in puntata: ecco cosa hanno fatto

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto una richiesta ad Oriana Marzoli. Tuttavia, Oriana e Giaele De Donà, subito dopo la puntata, hanno deciso di fare subito un gesto nettamente in contrasto con quello che aveva chiesto il conduttore. Molti concorrenti si sono subito accodati alla loro pensata, ignorando le richieste della produzione. Questo episodio ha suscitato preoccupazione e critiche tra i telespettatori e ha sollevato domande sulle possibili contromisure del Grande Fratello. Ci saranno provvedimenti maggiori? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MDKB